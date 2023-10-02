Дата выхода мини-сериала, равно как и подробности сюжета, еще не известны.

Актер и режиссер Стивен Форд, достаточно известный по участию в одном из сезонов сериала «Волчонок», хочет снять небольшой цикл короткометражных эпизодов по космической RPG Starfield. Участие в проекте примут настоящие люди. Съемки запланированы при непосредственной поддержке и помощи разработчиков тайтла.

Пока общественности не раскрыли ни дату выхода, ни сюжетные подробности. Как утверждают авторы, короткометражное шоу поможет геймерам и людям, далеким от игровой индустрии, ознакомиться с вселенной проекта.

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Одна из немногих подробностей стала известна. На главную роль пригласили стримершу Джину Дарлинг, известную под никнеймом MissGinaDarling. Остальных участников шоу пока не объявили.

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Космическая RPG Starfield вышла почти месяц назад сразу на две платформы – компьютеры и консоли Xbox двух серий. Изначально пользователи раскритиковали проект из-за избытка багов, но сейчас начали появляться настоящие фанаты вселенной.