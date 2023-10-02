По словам пользовательници Reddit с ником deviantmoth, максимальный размер груди в видеоиграх составляет всего 34 DD (по американской сетке). Она посчитала, что этого недостаточно. Девушка решила, что причина ограничений — своеобразное табу в индустрии. Комментаторы поспешили разубедить ее.

Пользовательница Reddit, зарегистрированная под ником deviantmoth, пожаловалась, что в современных играх практически всегда отсутствует возможность создать персонажа женского пола с большим размером груди. Её расстроил данный факт, ведь из-за этого девушка не может создавать героев, приближенных к её реальным внешним данным.

Геймерша утверждает, что максимальный размер груди в проектах находится в пределах 34 DD, если брать иностранную сетку. С её точки зрения, этого слишком мало. Девушка уверена, что подобные ограничения являются следствием табу в индустрии. Комментаторы портала в спешке приступили выражать противоположное мнение.

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Как считает игровое комьюнити, разработчикам просто не требуется делать несколько типажей героев. Для этого придется разрабатывать отдельные модели одежды, добавлять больше текстур, учитывать физику, чтобы при малейшем движении «достоинство» не колыхалось из стороны в сторону. С точки зрения фанатов, именно создание реалистичного женского бюста является камнем преткновения для большинства разработчиков.

Ещё существует мнение, что студии не желают делать героинь с большим размером груди из-за многочисленных обвинений в сексуализации женщин.

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Некоторые пользователи портала выразили адекватную позицию, но нашлись и те, кто ответил на высказывание геймерши с изрядной долей злой иронии. Комментаторы написали, что их угнетает возможность изменить размер мужского полового органа у персонажей, так как без этого они не могут ассоциировать героя с собой.