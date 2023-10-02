К подобным выводам издание пришло, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где ранее, вероятно, проводились испытания перспективного оружия.

Россия готовится провести испытания новой крылатой ракеты, которая сможет преодолевать огромное расстояние. Название проекта – «Буревестник». Подробности происходящего стали известны изданию NYT.

Журнал, проведя простейший анализ, смог самостоятельно прийти к подобным вывода. В качестве данных для исследований использовались маршруты движения воздушных суден и наземного транспорта вблизи полигона Панькова, находящегося на архипелаге Новая Земля. Именно там, по предположениям представителей СМИ, испытывали новую разновидность вооружения.

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4 года назад телеканал CNBC, приведя ссылки на источники, рассказал, что под населенным пунктом Северодвинском прогремел серьезный взрыв. Как утверждают данные иностранной разведки, это произошло при попытке поднять ракету «Буревестник» с морского дна.

Ещё ранее журналист иностранного издания Анкит Панда рассказал про наличие натовского обозначения у нового проекта. За рубежом ракету назвали «Небопад».

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Российский президент Владимир Путин анонсировал появление оружия ещё в 2018 году. Как утверждает руководитель государства, ракета практически незаметная, а также оснащена ядерной боевой частью. У неё почти нет ограничений по дальности.