Пополнить можно как зарубежные аккаунты, так и российские

В электронный кошелек QIWI вернули возможность пополнять аккаунты Steam. С помощью функции можно внести средства и на российские, и на зарубежные счета. Игровые СМИ проверили информацию и подтвердили её.

Способ пополнения не изменился. На странице платежей выбираем требуемую платформу, а после вводим логин в цифровом сервисе. Электронный кошелек автоматически переводит рубли необходимую валюту согласно курсу. Сейчас 1 доллар составляет около 108,74 рублей.

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Перевод не является бесплатным. На площадке предусмотрена комиссия в размере 1% от суммы пополнения.

Внести средства через QIWI-кошелек нельзя было ещё с начала сентября. В сервисе подчеркнули, что функция недоступна из-за технических трудностей со стороны платежного провайдера.

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В целом, у российских пользователей есть не так много способов пополнения баланса аккаунтов на игровых платформах. Электронный кошелек QIWI является одним из немногих рабочих методов, при этом с приемлемым размером комиссии.