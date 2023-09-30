«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов: Одесса, Николаев, Днепр, Харьков и Сумы», — перечислил он YouTube-каналу Ask The Inspector.

Украине предстоит потерять не менее 5 областей, прежде чем конфликт подойдет к концу. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его прогнозу, Украине, как государству, осталось существовать недолго. Конфликт с Россией продолжится, пока Москва не возьмет ещё несколько регионов, включая Одессу, Николаев, Днепр, Харьков и Сумы.

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ВС РФ одновременно выполняют разные задачи. Они не только освобождают территории, но и уничтожают остатки украинских военнослужащих. Всё, что ожидает в будущем государство – это разделение, ликвидация промышленности, а также свержение действующего руководства.

30 сентября прозвучало заявление от Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что СВО продолжится до момента, пока киевский режим не будет уничтожен. Вместе с тем российское руководство планирует освободить ещё несколько регионов, в будущем включив их в состав РФ.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украину ждет печальный итог, если киевское руководство не примет капитуляцию.