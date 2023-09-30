Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что в данном случае совершенно не имеет значения, где это оружие произведено и кто его поставляет.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что по международному праву Украина может наносить немецкими ракетами удары по инфраструктуре РФ. Её заявление опубликовано в материале издания Spiegel.

Политик подчеркнула, что в подобной ситуации нет разницы, где производилось оружие, а также кто занимается его поставками.

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Штрац-Циммерман призывает немецкое правительство ускорить поставки ракет Taurus, чтобы украинские военнослужащие смогли изменить ход битвы. ВСУ, используя крылатые ракеты, ударят по точкам снабжения российской армии, нанеся значительный ущерб.

Политик уверена, что отсутствие поддержки со стороны европейских государств уже бы давно поставило «крест» на Украине. Штрак-Циммерман считает, что конфликт не перейдет в стадию применения ядерных снарядов.

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Ранее в СМИ поступило заявление от Михаила Подоляка. Он считает, что получение Киевом зарубежных крылатых ракет никак не отобразится на ситуации на линии боевого соприкосновения. Боеприпасы лишь подарят малую возможность, но разница в количестве запасов вооружения Украины и России слишком большая. ВС РФ лидируют как в плане снабжения, так и техники.