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jackhalloween9
Экс-разведчик Риттер: правительство Зеленского не переживет спецоперацию
По мнению Риттера, именно в этом заключается смысл денацификации. Так, по его словам, Украина продолжает поощрять и восхвалять нацизм, что подтверждает чествование бывшего украинского националиста Ярослава Хунки в канадском парламенте 23 сентября.

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что нынешнее руководство Украины, включая президента государства Владимира Зеленского, не будет существовать по завершении СВО.

С точки зрения военного эксперта, это и является сутью денацификации. Риттер подчеркнул, что на Украине поощрительно относятся к нацизму. Подтверждение этому было недавно опубликовано в СМИ. Супруга Владимира Зеленского Елена, вместе с канадским премьер-министром, чествовали бывшего украинского националиста Ярослава Хунка.

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Риттер, беседуя с Джеффом Норманом, озвучил мысль, что российская армия занимается искоренением нацизма, препятствуя его повторному возрождению. Военный эксперт склоняется ко мнению, что национализму нет места в современном мире – его необходимо истребить.

Ранее прозвучало обращение от словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Он указал, что Зеленский стал «помехой» для всего мира. Даже его сторонники приходят к осознанию, что продление украинского конфликта нанесет ущерб европейским государствам.

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До этого обозреватель Том Мокаитис в своей публикации для The Hill подчеркнул, что страны, поддерживающие Киев, устают от конфликта, а большое количество людей призывает остановить отправку пакетов военной помощи.

#новости
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