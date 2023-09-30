Также разработчики игры надумывают выпустить дополнения

Гейм-дизайнер Дании Косачев поделился дальнейшими планами в отношении недавно вышедшего экшена «Русы против ящеров». Он утверждает, что в будущем в игре появится мультиплеер.

Опцию хотят выполнить по образцу кооператива Warhammer: End Times – Vermintide. Фанаты смогут собираться в пати по 4 человека, чтобы дать отпор ящерам и прочим инопланетным «супостатам», пытающимся захватить земли русские.

реклама

Косачев лишь сделал анонс самого обновления. Когда в игру добавят мультиплеер – неизвестно. Пока в студии разработчиков приступили к обсуждению всех сопутствующих деталей.

Как считает гейм-дизайнер, в будущем в проект могут добавить не только новый многопользовательский режим, но и выпустить полноценный DLC. В дополнении будут новые территории, персонажи, а также «супостаты».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Релиз игры состоялся буквально 3 дня назад, но старт у проекта был шикарным. Российские геймеры восторженно приняли тайтл. Сейчас у проекта порядка 97% положительных отзывов. Единственное, что огорчает геймеров – это короткий сюжет. На прохождение одного уровня уходит около 20 минут. Игроки надеются, что разработчики вскоре введут новый контент в своей проект, основанный на одноименных мемах.