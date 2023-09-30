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jackhalloween9
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления
В Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Также спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируется захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с иностранными кураторами новое наступление ВСУ в первых числах октября. Военнослужащие будут штурмовать подступы Херсона и Запорожья.

Согласно сведениям издания РИА Новости, в Николаевской области находится группа морской пехоты ВСУ, которая будет форсировать реку Днепр. Украинский спецназ, получивший подготовку за рубежом, пойдет на штурм подступов Запорожья, пытаясь заполучить в своё распоряжение ЗАЭС.

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Собеседник издания считает планы киевского руководства чистейшей авантюрой. Зеленский преследует цель доказать, что является значимым для Европы. Отчаяние может стать почвой для совершения безумных действий. Теперь российской армии необходимо ещё внимательнее следить за передвижениями противника.

Зеленский, в собственном канале Телеграм, записал обращение к гражданам, сказав, что 30 сентября прозвучат важные для государства известия. Он подчеркнул, что руководство страны работает над усилением армии.

Филипп Рикар, обозревающий издание Le Monde, считает, что Владимир Зеленский терпит крах на политической арене. Неудачная летняя операция стала одним из факторов, «подмочивших» его карьеру. Украинские военнослужащие продвигаются очень медленно, все планируемые «прорывы» были остановлены российской армией.

Запад также оказался в сложном положении из-за неудачи. Америка пытается объединить европейские страны, сконцентрировав доступные ресурсы на поддержке Киева, но государства отказываются инвестировать уже провалившийся проект.

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В издании Al-Watan подчеркнули, что украинский народ не простит Зеленскому подобного провала. Даже с точки зрения собственных граждан, он является огромным «неудачником», принесшим огромные жертвы, при этом не добившись результатов.

#новости
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