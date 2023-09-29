Инвестором должна стать SoftBank, к разработке хотят привлечь Arm

Компания OpenAI приступила к переговорам с экс-дизайнером корпорации Apple Джони Айвом, а также японской организацией SoftBank. Суть беседы заключается в совместной разработке проекта, суммарно стоящего $1 млрд. Как утверждают источники: «iPhone хотят интегрировать в мир искусственного интеллекта». Подробности изложены в материале издания FT.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман обратился к компании Айва LoveFrom с целью создать первое пользовательское устройство от корпорации, занимающейся созданием и развитием ИИ. Иностранное издание смогло подтвердить информацию сразу от трех источников.

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Фирма LoveFrom была основана 4 года назад. Ранее Айв был членом штата американской корпорации Apple и принимал участие в создании потребительских устройств, включая Айфоны.

Пусть проект только на самом старте, но корпорации смогли обсудить множество моментов. К примеру, представители организаций желают создать удобный, стильный и понятный интерфейс, облегчающий взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом.

Масаеши Сон, занимающий пост гендиректора SoftBank, готов проспонсировать данный проект на $1 млрд. Инновационная техника должна стать сочетанием технологий сразу трех компаний. Сон утверждает, что привлечет к проекту разработчика микросхем Arm, который практически полностью принадлежит SoftBank.

В издании Financial Times пишут, что переговоры являются «серьезными», а не очередными мечтами о создании инновационного устройства. Но пока отсутствует окончательная договоренность, только рассматриваются детали сделки.

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Представителям фирм предстоит ещё немало обсуждений, а продукт появится не раньше, чем через несколько лет. Впрочем, если компаниям удастся воплотить задуманное, то на рынке смартфонов появится новый крупный игрок.