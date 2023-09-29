По его словам, это большой проект, объединяющий сразу две игры и требующий много сил и времени на разработку.

Креативный директор Remedy Entertaiment Сэм Лейк, беседуя с представителями издания VGC, рассказал о предстоящих ремейках дилогии игр Max Payne. Он подчеркивает, что проект является крупным. Компания решила переработать сразу обе части игры, чтобы одновременно презентовать их фанатам. Для разработки потребуется немало времени и ресурсов.

Лейк отметил, что начинание является важным для компании. То, что игры являются устаревшими тайтлами, лишь усугубляет положение. Проекты необходимо тщательно переработать, добавить небольшие изменения, а также подвести к современным стандартам.

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По одной из версий, две игры станут одним большим проектом. Пока неизвестно, выпустят ли тайтлы раздельно, либо же объединят в единую картину.

У руководителя поинтересовались, будет ли главный герой срисован с него, как это было в оригинальных частях. На данный вопрос Лейк ответил смехом, указав, что стоит дождаться выхода проектов, чтобы получить желаемый ответ.

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Анонс ремейка дилогии Max Payne состоялся ещё весной прошлого года. Сведений о предполагаемой дате выхода нет. Игры будут идти сразу «комплектом». Тайтлы адаптируют под все платформы, включая консоли PS5 и XBOX, а также ПК.