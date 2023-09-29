«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», — сказал он.

В ходе украинского контрнаступления солдаты ВСУ смогли прочувствовать на себе «заботу» руководства. Командиры покидали поле боя, заставляя солдат оставаться и прикрывать их побег. Нередко раненых оставляли в окопах, заранее считая погибшими. Подобное отношение стало причиной появления феномена массовой добровольной сдачи в плен. Такое заявление сделал Владимир Рогов, курирующий движение «Мы вместе с Россией», беседуя с журналистами РИА Новости.

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Он рассказал, что украинские военнослужащие складывают оружие целыми группами. Чаще всего подобные случаи фиксируются на ореховском направлении. Наступающие не желают далее вести боевые действия, поэтому переходят на мирную сторону. Случаи участились с началом украинского контрнаступления.

Рогов, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что ежедневно сдается в плен от одного до пяти человек.

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С точки зрения эксперта, у феномена есть несколько объяснений. Во-первых, украинские военнослужащие морально сломлены. Во-вторых, они понимают, что сопротивление бесполезно. Третья же причина является наиболее важной – они не желают отдавать собственные жизни за руководство государства, бросившего их на произвол судьбы.