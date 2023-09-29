Трошев был одним из руководителей группы «Вагнер». Он воевал в Афганистане, Чечне и Сирии, а также принимал участие в СВО на Украине. Командир с позывным Седой был удостоен звания Героя России.

Между российским лидером Владимиром Путиным и одним из командиров ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым состоялась встреча. Также в беседе принимал участие заместитель главы МО РФ Юнус-Бек Евкуров. Заявление о встрече прозвучало от представителей Кремля.

Путин обратился к отставному полковнику с напоминанием об обещании Трошева. Последний должен был сформировать подразделения, состоящие из добровольцев. Группы будут отправляться в зону СВО для выполнения различных задач.

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Трошев неоднократно принимал участие в боевых действиях. Он был замечен в Афганистане, Сирии, а также во время украинского конфликта. Его позывной – Седой. Позднее его удостоили награды Героя России.

Так как у Трошева имеется целевой опыт, Путин хочет привлечь его к организации работы. При этом президент указал, что всем участникам операции будут предоставлены равные социальные гарантии.

Позднее стало известно от Дмитрия Пескова, что Трошев приступил к выполнению обязанностей в штате МО РФ. Представитель Кремля не уточнил, какую должность занял бывший командир ЧВК.

Спустя 5 дней с момента, как бывший руководитель «Вагнер» Евгений Пригожин совершил мятеж, Владимир Путин провел встречу с представителями кампании. Он выступил с предложением продолжить бойцам трудовую деятельность, при этом находясь под командованием своих непосредственных начальников, с которыми они уже сработались. На встрече многие наемники кивали головой и выражали согласие с данной идеей. Но позднее Пригожин заявил, что бойцы отказались от предложения.

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Прошло не так много времени, и случилась трагедия. Самолет, на котором летел Пригожин, разбился в Тверской области. Также на борту присутствовал один из руководителей ЧВК Дмитрий Уткин. По мнению следствия, прецедент может быть «преднамеренным злодеянием».