По его словам, украинским войскам на запорожском направлении необходимо пополнить бригады и довооружиться.

Киевское руководство может принять решение о проведении мобилизации, чтобы обеспечить пополнение личного штата ВСУ к весне следующего года. Ожидаемое количество «добровольцев» составляет полмиллиона человека. Такой позиции придерживается военный эксперт Василий Дандыкин, озвучивший своё мнение в беседе с «Известиями».

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Специалист считает, что украинские военнослужащие, находящиеся вблизи Запорожья, остро нуждаются в ротации и пополнении личного штата. Им необходимо срочно пополнить людской запас и перевооружиться. Пока проводятся мобилизационные мероприятия, активность ВСУ упадет, но они продолжат бить зарубежными артиллерийскими системами и беспилотниками.

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Подтверждение слов Дандыкина можно найти в ранее сделанном заявлении Романа Костенко. Он подчеркнул, что руководство Киева может вынуждено пойти на усиление мобилизационных мероприятий, чтобы сдержать натиск российской армии. Костенко считает, что другого выхода у Украины нет.