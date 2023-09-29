реклама
Американские политики слишком сосредоточены на украинском конфликте, при этом не могут решить внутренние проблемы. К таковым относится нелегальная миграция на рубежах с Мексикой. Заявление было сделано бизнесменом Илоном Маском в социальной сети X.
реклама
Миллиардер не понимает, почему американские чиновники поголовно обеспокоены украинскими границами, игнорируя проблему рубежей собственного государства. Маск призывает руководство страны одуматься и заняться решением своих проблем. Бизнесмен обращает внимание на практически открытый поток мигрантов, пользующихся лазейкой в Мексике.
Ранее Маск высказался в адрес попытки украинцев бежать из государства. О них рассказал американский журналист и писатель Гленн Гринвальд. Бизнесмен подчеркнул, что на Украине не предусмотрен выбор в отношении прохождения воинской службы.
Гринвальд, в своей публикации, указывает, что мужчины пытаются бежать из страны, не желая становиться «пушечным мясом».