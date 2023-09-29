«Почему так много американских политиков из обеих партий, которые в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?» — говорится в его сообщении.

Американские политики слишком сосредоточены на украинском конфликте, при этом не могут решить внутренние проблемы. К таковым относится нелегальная миграция на рубежах с Мексикой. Заявление было сделано бизнесменом Илоном Маском в социальной сети X.

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Миллиардер не понимает, почему американские чиновники поголовно обеспокоены украинскими границами, игнорируя проблему рубежей собственного государства. Маск призывает руководство страны одуматься и заняться решением своих проблем. Бизнесмен обращает внимание на практически открытый поток мигрантов, пользующихся лазейкой в Мексике.

Ранее Маск высказался в адрес попытки украинцев бежать из государства. О них рассказал американский журналист и писатель Гленн Гринвальд. Бизнесмен подчеркнул, что на Украине не предусмотрен выбор в отношении прохождения воинской службы.

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Гринвальд, в своей публикации, указывает, что мужчины пытаются бежать из страны, не желая становиться «пушечным мясом».