По информации газеты, сейчас США и Китай обсуждают подготовку к встрече президентов. Так, министр иностранных дел Китая Ван И и вице-премьер госсовета КНР Хэ Лифэн планируют посетить Соединенные Штаты.

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и руководителя Америки Джо Байдена может пройти в ноябре во время проведения саммита АТЭС. Подробности об этом предоставлены изданием WSJ.

В материалах газеты указано, что между Пекином и Вашингтоном ведутся переговоры о встрече лидеров. К примеру, МИД КНР Ван И и китайский вице-премьер государственного совета ХЭ Лифэн прибудут в Штаты для обсуждения деталей.

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В середине лета от американского лидера поступило заявление о том, что КНР преследует цель потеснить Штаты с позиции мирового государства.

Позже прозвучало сообщение от шефа Пентагона Ллойда Остина, считающего, что Америке необходимо подготовиться к вооруженному противостоянию с КНР. Он увеоег, что Вашингтону следует приложить все усилия, чтобы сдержать Индо-Тихоокеанский регион.

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Уже в сентябре прозвучало заявление от американского генерала Марка Милли. С его точки зрения, США нельзя провоцировать Китай. Государству необходимо поддерживать дружеские взаимоотношения с Пекином.