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Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и руководителя Америки Джо Байдена может пройти в ноябре во время проведения саммита АТЭС. Подробности об этом предоставлены изданием WSJ.
В материалах газеты указано, что между Пекином и Вашингтоном ведутся переговоры о встрече лидеров. К примеру, МИД КНР Ван И и китайский вице-премьер государственного совета ХЭ Лифэн прибудут в Штаты для обсуждения деталей.
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В середине лета от американского лидера поступило заявление о том, что КНР преследует цель потеснить Штаты с позиции мирового государства.
Позже прозвучало сообщение от шефа Пентагона Ллойда Остина, считающего, что Америке необходимо подготовиться к вооруженному противостоянию с КНР. Он увеоег, что Вашингтону следует приложить все усилия, чтобы сдержать Индо-Тихоокеанский регион.
Уже в сентябре прозвучало заявление от американского генерала Марка Милли. С его точки зрения, США нельзя провоцировать Китай. Государству необходимо поддерживать дружеские взаимоотношения с Пекином.