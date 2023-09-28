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jackhalloween9
Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation в марте 2024 года
Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) уйдёт в отставку в марте 2024 года после почти 30 лет работы в компании. По словам Райана, он сделает это, поскольку ему стало сложнее находить правильный баланс между жизнью в Великобритании и работой в США.

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Новость об уходе Джима Райана с поста руководителя игрового подразделения Sony стала настоящей неожиданностью. Журналист информационного агентства Bloomberg узнал об этом от Джейсона Шрайера, а после сведения подтвердили уже в корпорации.

Райан занимал свой пост около 30 лет. Он покинет должность уже в следующем году. Как утверждает сам руководитель, поступок является вынужденным, так как он не может балансировать между проживанием в Британии и работой в Америке.

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Решение является трудным. Райан с теплом относится к SIA и коллективу, но пришло время выбрать что-то одно. До марта следующего года он продолжит исполнять свои обязанности, а с апреля на пост взойдет Хироки Тотоки, но в качестве врио главы SIE.

Райан подчеркнул, что ему приятно быть руководителем компании, продукцию которой ждут миллионы фанатов. Он гордится пройденным путем, а также тем, чего удалось добиться корпорации за прошедшие три десятилетия. Райан уверен, что в будущем Sony ждут большие успехи.

Хироки Тотоки будет лишь временным руководителем компании. Он выразил большую признательность Райану за его работу, а также успешный запуск консоли PS5. Игровое подразделение является важной составляющей всего бизнес-портфеля Sony Group.

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Райан трудится в компании с 94-го года. За время своей карьеры он успел побывать на нескольких постах, в том числе возглавлял отдел глобальных продаж и продвижения. Итогом стало получение должности директора SIE. Успешный выпуск PS5 во многом зависел от Райана, принимаемых им решений, а также курирования отдела разработок.

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