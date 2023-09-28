«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — отмечено в Telegram-канале «Газпрома».

Компания «Газпром» завершила профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» и начала отправлять российское сырьё в Китай. Подробности были предоставлены пресс-службой корпорации.

Проведение плановых профилактических работ заняло чуть меньше недели. Магистраль «Сила Сибири» прошла полную проверку и вновь эксплуатируется. Проблемы не обнаружены.

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Профилактика проводилась в период с 21 по 27 сентября. Ранее корпорация уже останавливала работу магистрали для проведения проверок, но это было весной нынешнего года. Как утверждают представители «Газпрома», профилактические мероприятия проводятся дважды в год. Это необходимо, чтобы своевременно заметить проблемы на каком-либо участке газопровода.

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В марте этого года стало известно, что Россия является лидером по поставкам газа и СПГ в Китай. Общее количество экспортированного ресурса составляет 2,7 млрд куб. м. В данном плане России удалось обогнать Туркменистан, Катар, а также Австралию.