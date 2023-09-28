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Украинские военнослужащие приступили к переоборудованию импровизированных БМП-1ЛБ, так как у них наблюдается серьезная нехватка целевой техники. Подробности стали известны от обозревателя Forbes Дэвида Экса.
Бронированная единица может двигаться с невысокой скоростью, из вооружения присутствует только один пулемет. Стандартный МТ-ЛБ имеет два пулемета. Также нет уверенности в технической составляющей транспорта. Если бронированная машина заглохнет на поле боя, она превратится в груду металлолома.
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Экс подчеркнул, что отдельные единицы способны перегнать даже пешеходы. Скорость передвижения бронированных машин крайне низкая.
Украинские военнослужащие приступили к активной «модернизации» транспортеров МТ-ЛБ в боевые единицы. Техника, прошедшая переделку, попадает в категорию «тяжелой». Автор публикации подчеркивает, что подобные БМП рассчитаны на транспортировку восьми бойцов за раз.
Ранее у ВСУ было порядка 1 200 единиц данной техники, но за полтора года украинские военнослужащие потеряли больше половины машин.