Развитие сюжета о герое, пытающемся спасти свою семью, будет зависеть от исхода определённых ситуаций.

Инсайдер Том Хендерсон «слил» подробности о новой части серии игр Far Cry, уже под номером «7». К блогеру достаточно высокое доверие, так как ранее он размещал только актуальную информацию, подтверждавшуюся после.

Как утверждают источники инсайдера, игра не станет линейной. В основе сюжет будет спасение семьи главного героя, похищенной группировкой «Сыны истины».

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На освобождение заложников отводится всего 24 часа. Обратный отсчет останавливается лишь во время пребывания в убежище. Родных необходимо спасать произвольно, без четкого порядка, а некоторые из них могут не дождаться помощи, что также окажет влияние на сюжет.

Инсайдер подчеркнул, что в новую часть серии должны добавить механику, при помощи которой удастся проводить допрос врагов. Но это не значит, что НПС сходу выложат всю правду. Они постараются запутать геймера, соврав, слив дезинформацию или предприняв попытки сбежать.

Хендерсен не уверен, что до момента релиза игра останется в прежнем виде. Отдельные её составляющие могут быть изменены.

Выход шутера ожидается только через 2 года. Его создание осуществляется на движке Snowdrop.

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Также инсайдер рассказал, что студия трудится над мультиплеером по данной вселенной.