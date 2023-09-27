Отмечается, что следствие по делу, известному как «дело Залужного», уже идет полтора года, а самого главкома якобы вызывали на допрос.

Главный руководитель ВСУ Валерий Залужный может столкнуться с уголовным делом, так как потерял половину Херсонской и Запорожской областей год назад. Наличие возможных проблем анонсировано украинской службой «Би-би-си».

Следователи ещё больше года назад завели «дело Залужного». Сейчас руководитель ВСУ, по некоторым данным, пребывает на допросе. В официальных источниках отсутствуют достоверные сведения. Пока Залужный не фигурирует в деле как главный виновный, но в будущем он может получить данный статус.

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Как утверждают СМИ, дело активно продвигается. Сейчас проводятся допросы руководителей военных подразделений и гражданского руководства.

В основном в деле присутствуют военные. Следователи пытаются установить, почему несколько мостов не взорвали. У ВСУ есть четкие указания по данному поводу, украинские военнослужащие обязаны действовать согласно уставу.

Речь идёт про ряд мостов через Чонгарский пролив, благодаря которым Крымский полуостров имеет связь с материком.

В офисе Зеленского больше склоняются к невиновности Залужного. Представители киевского руководства отрицают его причастность к уголовному делу.

Как утверждает советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко, Залужный имеет идеальную репутацию. Его ни разу не привлекали к уголовным делам в каком-либо статусе.

Лещенко подчеркнул, что на Украине отсутствуют уголовные дела, как таковые. Вместо этого запускаются производства, а уже после лица получают определенный статус.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев побеседовал с изданием «Лента.ру». С его точки зрения, если в следующем году на Украине состоятся выборы, то стать новым руководителем государства может и Залужный.

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Сейчас в стране у власти больше находятся военные. Не исключено, что они окончательно станут во главе государства.