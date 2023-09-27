Он подчеркнул, что танки производства США не окажут никакого влияния на ситуацию на поле боя. Время бронетанковых соединений из множества бронемашин закончилось: сейчас танки действуют группами по две-три машины и Россия научилась взрывать такие группы, заявил Риттер.

Поставка трех десятков американских танков Abrams выгодна для России. Москва сможет продемонстрировать не только своим гражданам, но и всему миру, как горят «непобедимые» бронированные машины США. Такое заявление было сделано бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером.

Военный эксперт считает, что американские танки не смогут повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Бронетанковые соединения уже не актуальны. Танки находятся на поле боя малыми группами, но российские войска быстро уничтожают их.

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Поставка Abrams – это величайшая глупость, с точки зрения Риттера. Он уверен, что горящие бронированные машины продемонстрируют полное превосходство российской военной отрасли над техникой НАТО.

Бывший разведчик уверен, что власти Штатов по-прежнему снисходительно относятся к потенциалу ВС РФ, что уже неоднократно привело к значительным потерям вооружения и бойцов.

Наиболее благоприятный исход – заморозка конфликта. Америке необходимо добиться нейтрального итога, чтобы не потерять лицо. Но Россия идёт до конца, полностью доминируя на поле боя.

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Ранее в одном издании сообщили, что американские танки – это простейшая мишень для ВС РФ, активно использующих артиллерию и минные поля.