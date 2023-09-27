реклама
Американское руководство разочаровано Швейцарией и её политикой в отношении российских санкций. Банки государства прикладывают недостаточно сил для полноценной реализации ограничений. Подробности представлены информационным агентством Bloomberg.
Американские чиновники рассказали, что процедура объединения нескольких швейцарских банков, а именно Credit Suisse и UBS, стало поводом для инициации расследования в отношения связи государства с Москвой.
реклама
Как указывает информационное агентство, американское министерство юстиции сделало запрос в банк UBS, желая получить сведения о работе с клиентами и их счетами. Ведомство интересует данные лиц, находящихся под санкциями.
Как считают собеседники агентства, расследование только началось. Оно может закончиться тем, что все обвинения будут сняты, а банк перестанут подозревать в выражении лояльности российским гражданам, попавшим под санкции.
Ранее стало известно, что введение ограничений лишь увеличило благосостояние РФ.