Американские чиновники сообщили агентству, что слияние швейцарских банков Credit Suisse и UBS дало повод усилить расследование их возможной связи с предпринимателями из России.

Американское руководство разочаровано Швейцарией и её политикой в отношении российских санкций. Банки государства прикладывают недостаточно сил для полноценной реализации ограничений. Подробности представлены информационным агентством Bloomberg.

Американские чиновники рассказали, что процедура объединения нескольких швейцарских банков, а именно Credit Suisse и UBS, стало поводом для инициации расследования в отношения связи государства с Москвой.

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Как указывает информационное агентство, американское министерство юстиции сделало запрос в банк UBS, желая получить сведения о работе с клиентами и их счетами. Ведомство интересует данные лиц, находящихся под санкциями.

Как считают собеседники агентства, расследование только началось. Оно может закончиться тем, что все обвинения будут сняты, а банк перестанут подозревать в выражении лояльности российским гражданам, попавшим под санкции.

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Ранее стало известно, что введение ограничений лишь увеличило благосостояние РФ.