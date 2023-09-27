Отмечается, что интерес жителей России к книгам, посвященным теме Римской империи, увеличился на 26 процентов.

Граждане России стали больше интересоваться литературой, посвященной Древнему Риму, на фоне увеличения популярности мемов об этом периоде. Подробности предоставлены пресс-службой сервиса «Литрес».

От представителей платформы стало известно, что россияне стали больше читать о древней цивилизации. Заинтересованность выросла на четверть. К наиболее популярным произведениям относят работу Марка Аврелия под названием «К себе самому», далее идёт «SPQR. История Древнего Рима», написанная Мэри Бирд. Завершает список обыкновенный путеводитель по старинным городам.

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Мемы стали популярными на фоне того, как девушки и жены начали интересоваться у своих спутников, часто ли они рассуждают о Древнем Риме. Мужчины признались, что задумываются об этом не реже, чем раз в неделю.

Основательница данного тренда – блогерша из Швеции Саския Корт. Ещё год назад она опубликовала идею для своих подписчиков о том, чтобы девушки задавали вопросы парням о Римской империи.

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Аудитория благосклонно восприняла свежую идею. Девушки спросили об этом своим мужей, парней или друзей, после чего отчитались перед Корт. Согласно результатам, Древний Рим является актуальной темой у мужчин.