реклама
Польский институт национальной памяти (ИПН) инициировал проверку в отношении бывшего участника СС Ярослава Хунка (Гунько). Как считают представители учреждения, есть вероятность причастности пожилого бойца к геноциду поляков, проживающих в то время вблизи Львова. Данное заявление было сделано пресс-секретарем института Рафалом Лешкевичем во время беседы с представителями СМИ.
Поступившие сведения о Ярославе Хунке, а также его теплый прием канадскими властями и украинским лидером Владимиром Зеленским, стали поводом для сомнений. Прокурор тут же начал анализировать тома дел о преступлениях, произошедших в Гуте Пеняцкой.
реклама
Лешкевич подчеркнул, что прокурор преследует цель установить, был ли Хунка причастен к геноциду польского населения во времена Второй мировой войны. Если это окажется правдой, Варшава затребует призвать к ответственности бывшего эсэсовца.
Несколько дней назад СМИ опубликовали снимок, на котором украинский лидер Владимир Зеленский буквально чествует пожилого украинского националиста. Ему исполнилось уже 98 лет.
На одном из снимков видно, как канадский премьер-министр в компании супруги украинского главы аплодируют происходящему.