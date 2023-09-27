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jackhalloween9
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
«Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом [Украины Владимиром] Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой», — заявил журналистам пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.

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Польский институт национальной памяти (ИПН) инициировал проверку в отношении бывшего участника СС Ярослава Хунка (Гунько). Как считают представители учреждения, есть вероятность причастности пожилого бойца к геноциду поляков, проживающих в то время вблизи Львова. Данное заявление было сделано пресс-секретарем института Рафалом Лешкевичем во время беседы с представителями СМИ.

Поступившие сведения о Ярославе Хунке, а также его теплый прием канадскими властями и украинским лидером Владимиром Зеленским, стали поводом для сомнений. Прокурор тут же начал анализировать тома дел о преступлениях, произошедших в Гуте Пеняцкой.

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Лешкевич подчеркнул, что прокурор преследует цель установить, был ли Хунка причастен к геноциду польского населения во времена Второй мировой войны. Если это окажется правдой, Варшава затребует призвать к ответственности бывшего эсэсовца.

Несколько дней назад СМИ опубликовали снимок, на котором украинский лидер Владимир Зеленский буквально чествует пожилого украинского националиста. Ему исполнилось уже 98 лет. 

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На одном из снимков видно, как канадский премьер-министр в компании супруги украинского главы аплодируют происходящему.

#новости
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