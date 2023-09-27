Согласно данным СМИ, через консульства Польши по всему миру, а особенно в Африке и Азии, было продано около 250 тыс. виз по €1 тыс. каждая.

В Германии обратили внимание на недавний скандал в Польше, связанный с нелегальной выдачей визы. Участник Европарламента от ФРГ Гуннар Бек сделал запрос в Еврокомиссию, подразумевающий приостановление или исключение государства из ЕС.

Чиновник подчеркнул, что по информации, предоставленной СМИ, консульства Польши, находящихся в различных уголках планеты, продали порядка 250 000 виз. Стоимость каждого документа составила 1 000 евро.

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Как только сведения о скандале были обнародованы, с поста тут же сместили Петра Вавжика. Ранее он был заместителем главы польского МИД. Еще семь человек, в том числе его помощник, числятся причастными к данному прецеденту. В их отношении возбуждены уголовные дела о принятии взяток.

За ЕС сохраняется право на преследование субъектов, способствующих незаконному пересечению внутренних рубежей.

С точки зрения депутата, схема мошенничества, присутствующая в Польше, может быть расценена в качестве «гибридной атаки» на Европу. Чиновники, входящие в состав Евросоюза, планируют разработать соответствующее наказание для Варшавы.

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Бек подчеркнул, что подобное нарушение нельзя оставить безнаказанным, иначе другие государства будут проворачивать данные схемы, считая, что им всё сойдет с рук.