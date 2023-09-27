Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко пояснил, что на участке Сватово — Кременная украинские военные запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.

Украинские военнослужащие, задействовав санитарную авиацию, провели срочную эвакуацию «важной персоны» в направлении Красного лимана, ЛНР. Подробности произошедшего были предоставлены военным экспертом, отставным подполковником Андреем Марочко.

Он уточнил, что в направлении Сватово представители украинской армии сделали несколько запросов на эвакуацию, при непосредственном содействии специального воздушного транспорта. Марочко считает, что столь экстренные меры предназначались для одного из кураторов, возможно даже иностранного, либо же офицера ВСУ. Подобные выводы он сделал на основе анализа действий украинского руководства.

реклама

Ранее на данном отрезке маршрута произошло другое событие. Целое подразделение украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и вышли к бойцам российской армии. При них было несколько ящиков патронов, переданных ВС РФ как трофеи.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Специальная операция началась ещё в конце февраля прошлого года. Её инициировал российский лидер Владимир Путин. Согласно его утверждению, Москва пошла навстречу главам ЛНР и ДНР, обратившихся за помощью. Одна из главных целей спецоперации – это обеспечение защиты мирного населения Донбасса.