Бастующие сценаристы и другие представители Голливуда назвали этот результат «победой».

Сегодня Гильдия сценаристов США (WGA) опубликовала запись о том, что им удалось составить предварительное соглашение о прекращении забастовок. Подробности договоренности не раскрываются, но представители Гильдии считают её «исключительной», позволяющей отстоять права каждого «маэстро», входящего в ряды организации.

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В WGA подчеркнули, что забастовка ещё не завершена, но всех участников профсоюза просят воздержаться от пикетов. Уже завтра в Гильдии преступят к голосованию в отношении новых договоренностей. Если представители организации придут к внутреннему согласию, то вскоре будет объявлена дата завершения забастовок.

Протесты заняли почти 5 месяцев. Первые забастовки начались ещё 5 мая. Но завершение протестов не означает, что сценаристы тут же вернутся к съемкам. Голливудским студиям потребуется время, чтобы разработать новые контракты.

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Как стало известно, производители сериалов и фильмов несут крупные убытки из-за забастовок, поэтому им выгоднее как можно скорее завершить их.