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Корпорация Tesla продемонстрировала успехи, которых удалось добиться роботу Optimus за прошедший год. Теперь он научился производить сортировку объектов без сторонней помощи.
Для этих целей робот применяет специально обученную нейросеть. Корпорация опубликовала материал, в котором демонстрирует, как Optimus самостоятельно калибруется и начинает сортировать блоки, согласно их оттенкам.
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Калибровка осуществляется посредством энкодеров положения суставов и собственных визоров. Благодаря этому робот точно знает, как и где расположены его конечности. После завершения тонких настроек Optimus приступает к сортировке. Он распределяет блоки синего и зеленого оттенков по соответствующим лоткам.
Робот успешно справился и с внешним вмешательством. Optimus без труда адаптируется к изменяющимся условиям, не прекращая процесса сортировки блоков.
В самом конце видео робот показывает, как может стоять на одной ноге, сохраняя баланс.