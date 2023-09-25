Он подчеркнул, что Россия намерена опираться на международное право и дипломатические механизмы, включая ее статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Он добавил, что особое внимание будет уделено освещению расследования в СМИ, в том числе в иностранных.

Российский посол в Дании Владимир Барбин сообщил, что Москва не «закроет глаза» на произошедшее на «Северных потоках». РФ будет продолжать попытки инициировать открытое расследование, изучающее все аспекты произошедшего. Детали сообщения опубликованы в материалах отечественных СМИ.

Барбин утверждает, что Россия использует все аспекты международного права, чтобы добиться истины. В этих целях Москва может задействовать даже положение члена СБ ООН. Огромное значение будет придаваться освещению расследования журналистами, включая зарубежных представителей СМИ.

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Если же у России не удастся реализовать задуманное, то в отношении реализации подобных масштабных проектов будет поднят вопрос целесообразности. По итогу получается, что злоумышленники смогут безнаказанно уничтожать любую ключевую инфраструктуру, расположенную в различных частях мира.

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Ранее представители шведской прокуратуры заявили, что расследование прецедента, произошедшего на трубопроводе в прошлом году, застыло на «деликатной стадии». Как утверждает следователь Матс Юнгквист, ответственный за дело, завершение разбирательства планируется уже к концу нынешнего года.