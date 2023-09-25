реклама
Российский посол в Дании Владимир Барбин сообщил, что Москва не «закроет глаза» на произошедшее на «Северных потоках». РФ будет продолжать попытки инициировать открытое расследование, изучающее все аспекты произошедшего. Детали сообщения опубликованы в материалах отечественных СМИ.
Барбин утверждает, что Россия использует все аспекты международного права, чтобы добиться истины. В этих целях Москва может задействовать даже положение члена СБ ООН. Огромное значение будет придаваться освещению расследования журналистами, включая зарубежных представителей СМИ.
реклама
Если же у России не удастся реализовать задуманное, то в отношении реализации подобных масштабных проектов будет поднят вопрос целесообразности. По итогу получается, что злоумышленники смогут безнаказанно уничтожать любую ключевую инфраструктуру, расположенную в различных частях мира.
Ранее представители шведской прокуратуры заявили, что расследование прецедента, произошедшего на трубопроводе в прошлом году, застыло на «деликатной стадии». Как утверждает следователь Матс Юнгквист, ответственный за дело, завершение разбирательства планируется уже к концу нынешнего года.