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Бывший словацкий премьер-министр Роберт Фицо, баллотирующийся на прежний пост в предстоящих выборах, призывает руководство государства прекратить военную поддержку Украины. Детали опубликованы в материалах информационного агентства Bloomberg.
Премьер, покинувший свой пост из-за массовых протестов 5 лет назад, считает, что нынешний руководитель страны Зузана Чапутова – это «американский агент».
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Подобная позиция может сильно укрепить положение Фицо на предстоящих выборах, ведь Словакия, среди европейских стран, придерживается наиболее пророссийских взглядов.
В середине сентября Еврокомиссия разрешила Украине экспортировать свои зерновые культуры в граничащие с ней государства. Но против этого выступили сразу три страны, включая Словакию, Венгрию и Польшу. Государства продлили ограничения со своей стороны.
Представители киевского руководства оперативно отреагировали на происходящее, подав жалобу в ВТО.