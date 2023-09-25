По словам командира одного из российских подразделений, пункты наблюдения были обнаружены средствами воздушной разведки.

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ поразили несколько пунктов украинских военнослужащих, использовавшихся для наблюдения. Удары по дислокации противника нанесены на марьинском направлении, ДНР. Журналисты РИА Новости узнали подробности от руководителя одного из российских подразделений.

Как утверждает военный, наблюдательные пункты удалось найти при помощи разведки с воздуха. Он добавил, что поражение данных точек является стратегической задачей, позволяющей замедлить реакцию украинских военнослужащих на передвижения ВС РФ.

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Цели полностью уничтожены. Российская армия продолжает формировать условия, чтобы атаковать вражеские позиции.

Ранее несколько отечественных истребителей ударили по наблюдательным и командным пунктам ВСУ. Также были поражены бронированные единицы и место, откуда управляли БПЛА.

В МО РФ подчеркнули, что истребители использовали для этих целей управляемые снаряды. Летчики могут бить с дальней дистанции, с высокой точностью, уничтожая фортификационные сооружения и бронированные единицы.

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Средства ПВО, в большинстве случаев, не могут что-либо противопоставить управляемым снарядам. Иногда и сами системы уничтожаются данными боеприпасами.