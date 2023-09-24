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jackhalloween9
Несертифицированные детали для самолётов использовались несколькими авиалиниями США
Агентство Bloomberg сообщает о том, что несертифицированные детали обнаружились в самолетах уже третьей крупной авиакомпании — American Airlines. До этого несертифицированные лопатки двигателя нашлись в самолетах Southwest Airlines, а в лайнерах United Airlines компоненты сомнительного качества использовались в деталях, направлявших поток воздуха через двигатели.

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Информационное агентство Bloomberg рассказало про скандал, начавшийся в авиационной отрасли. Детали, не имеющие сертификата, были обнаружены в воздушных судная ещё одной компании – на этот раз American Airlines.

Ранее эксперты нашли некачественные лопатки двигателя у корпорации Southwest Airlines, а лайнеры фирмы United Airlines имели низкопробные комплектующие в элементах, ответственных за направление воздушных потоков в двигателях.

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Обнаружить нелицензированную продукцию оказалось крайне сложно. Потребовалось проводить внутренний аудит, а также выйти на контакт с официальными поставщиками. После тщательного исследования лайнеров было установлено наличие некачественных деталей на целом ряде самолетов.

Воздушные судна мгновенно вывели из эксплуатации для проведения замены на оригинальные комплектующие. Компания American Airlines теперь тесно взаимодействует с поставщиками и представителями ФАУ, чтобы обеспечить полноценный ремонт и уничтожение неликвидных деталей.

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Ранее от американских авиационных регуляторов поступило предупреждение о том, что британская компания AOG Technics осуществляла поставку комплектующих для лайнеров по фальшивым документам.

#новости
Источник: bloomberg.com
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