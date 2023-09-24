Сержанта отправили на лечение в госпиталь в Виннице, однако местные медики не смогли удалить из поврежденных тканей все осколки, а командир отдал приказ возвращаться к исполнению обязанностей

Украинский военнослужащий дезертировал из-за отказа руководства лечить его руку. Подробности предоставлены газетой The Times в субботу, 23 сентября.

Сержанта зовут Андрей, ему 20 лет. В ходе сражений боец получил ранение в плечо. В результате этого он попал в винницкий госпиталь, но местным врачам не удалось справиться с задачей – осколки все ещё оставались в руке солдата. Конечность стала частично непригодной, а парня мучили постоянные боли.

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Подобные травмы являются веским основанием для освобождения от исполнения воинских обязанностей, но покинуть поле боя оказалось более сложной задачей, чем думал Андрей. Врач указал, что выпишет соответствующую справку только за оплату в размере $1 500.

Парень вступил в ряды украинской армии на добровольной основе ещё два года назад. Подобное отношение вызвало сильное негодование. Врач пошел навстречу бойцу, сказав, что необходимую для восстановления руки операцию проводят в Германии.

Андрей направился к руководителю с прошением выпустить из государства для лечения, на что получил отказ и приказ возвращаться к исполнению обязанностей. В этот момент солдат понял, что такая служба не несет чего-либо положительного, включая человеческое отношение, и осознал масштабы трагедии. Его близкие товарищи погибли, а он сам получил серьезную травму. Жизни бойцов для руководства – это расходный ресурс.

Военный решил не возвращаться на линию боевого соприкосновения, так как не видел смысла в этом. Солдат изъявил готовность нанести себе увечья, лишь бы остаться в тылу. Он не пожелал вновь становиться «расходным ресурсом».

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Это не первый случай дезертирства из-за нечеловеческого отношения. Украинские военнослужащие регулярно добровольно сдаются в плен российской армии, понимая, что в данном случае они смогут сохранить свою жизнь.