В агитснарядах содержатся листовки с призывами сдаться в плен. «В данной листовке указано, что мы все братья-славяне и не хотим никакой войны»

Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Южной группировки войск рассказали об эффективности примененных агитационных снарядов. Благодаря этому удалось обозначить точное местоположение украинских военнослужащих на марьинском направлении. Подробности операции предоставлены представителями МО РФ.

Со слов старшего наводчика, украинские военнослужащие, ознакомившись с содержимым листовок, добровольно сдаются в плен, не желая гибнуть на линии боевого соприкосновения.

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Результативность «объявлений» крайне высокая. Большинство нынешних военнослужащих – это вчерашние гражданские, которых «отловили» на улице и перебросили поближе к боевым действиям. Они желают вернуться к семьям, а не погибнуть из-за преступных приказов руководства ВСУ.

Агитационные снаряды – это особые боеприпасы, предназначенные для гаубиц. Внутри них отсутствуют поражающие элементы, а загружено три сотни листовок. На каждом листе присутствует рекомендация сдаться в плен и выйти на определенную частоту. Взамен российские военнослужащие гарантируют подобающие условия, обращение согласно всем законодательным нормам и сохранение жизни.

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Снаряды окрашены в красный цвет, чтобы украинские бойцы могли их отличить от обычных боеприпасов.