Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за отсутствия успехов украинской армии

Североатлантический альянс задумался над переброской собственных солдат на Украину, так как Киев терпит сокрушительное поражение в контрнаступление. Подобный сценарий возможен со слов старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Стивена Брайена.

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Он рассказал, что в Киев уже прибыли натовские советники. Также Брайен считает, что Байден, в случае своего повторного восхождения на пост американского лидера, отправит войска альянса в бой, чтобы спасти «утопающее государство». Но такая мера обернется началом полномасштабной войны в Европе, которая охватит весь континент.

Специалист подчеркнул, что ситуация с украинским конфликтом не отличается стабильностью. К примеру, активно рекламируемое контрнаступление провалилось.

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Ранее подобное изречение прозвучало от бывшего агента американских спецслужб. Рэй Макговерн отметил, что альянс может решиться на введение войск на Украину из-за проигрыша последней.