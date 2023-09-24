По словам главы Белого дома, приостановка работы правительства Соединенных Штатов повлияет, в частности, на продовольственную безопасность, онкологические исследования и детские образовательные программы.

Американский руководитель Джо Байден считает, что временная остановка деятельности правительства США повлияет на жизнь всех граждан государства. Подробности были предоставлены NDTV.

Ожидаемый шатдаун является «заслугой» республиканцев, находящихся в американском Конгрессе. Чиновники выставили ряд условий, на которых может быть одобрена программа финансирования. Все это делается вопреки заключенному соглашению между президентом и Палатой представителей.

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Как утверждает руководитель Штатов, остановка деятельности правительства Америки окажет негативное влияние на целый ряд сфер, включая продовольственную безопасность, исследования в области онкологии, а также образовательные программы, ориентированные на детей. Байден считает, что республиканцам пора приступить к выполнению обязательств, которые были возложены на них при избрании на пост.

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Ранее в СМИ утекла информация о том, что комиссия американской Палаты представителей вскоре проведет первое слушание по возможному импичменту Байдена. Как утверждают источники, в суде будут предъявлены весомые доказательства, вскрывающие факт коррупционной деятельности Байдена, а также его сына Хантера.