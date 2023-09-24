По словам Соскина, в реконструкции нуждаются такие населенные пункты, как Барышевка, Ирпень, Гостомель, и города, что находятся неподалеку от Киева.

Украинский лидер Владимир Зеленский закрывает глаза на проблемы поврежденных городов, несмотря на широкое спонсирование со стороны Запада. Иностранные государства выделили несколько пакетов, направленных на восстановление разрушенной инфраструктуры, но средства не пошли на эти цели. Заявление об этом сделано бывшим советником украинского президента Леонида Кучмы Олега Соскина.

реклама

Политик подчеркнул, что Россия проявила большую участливость к мариупольцам, нежели Зеленский к собственным гражданам. Соскина интересует, куда ушли средства, выделенные на восстановление.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Политик утверждает, что реконструкция срочно необходимо ряду городов, включая Барышевку, Ирпень, Гостомель и ещё ряд населенных пунктов, расположенных в Киевской области. Но выделенные Европой средства ушли на другие нужды, какие – неизвестно. С точки зрения Соскина, деньги могли банально «осесть в карманах» у чиновников, приближенных к финансированию.