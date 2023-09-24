«На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — сообщила, что прекратит отправлять оружие своему соседу», — отмечается в материале CNN.

Конфликт между Варшавой и Киевом, затронувший экспорт зерна и вооружения, выгоден для России. Такого мнения придерживается американский журналист и, по совместительству, обозреватель CNN Люк Макги.

Эта неделя выдалась крайне тяжелой для Европы. Польша, ранее бывшая самым преданным союзником Украины, отказала в дальнейшей поддержке. Пока ожидается только сокращение поставок оружия, а чуть позже – полное прекращение помощи.

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В материалах CNN указывается, что конфликт между Варшавой и Киевом вызывает серьезное негодование среди государств иностранного альянса. Запад начал задумываться над тем, а следует ли ему продолжать поддерживать Украину.

Если изучить иностранные СМИ, можно заметить, что за рубежом уже давно начались разногласия, особенно внутри Америки. Часть конгресса США призывает к немедленному прекращению спонсирования Украины, противоборствующая сторона намеревается продолжать слать пакеты военной помощи столько, сколько требуется.

Новость о том, что Польша перестает поставлять Киеву оружие, прозвучала днем 22 сентября. Поводом для такого решения стало введение Варшавой ограничений на экспорт украинского зерна в государство.

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Как подчеркнул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, государству необходимо заняться укреплением и перевооружением собственной армии, чтобы сделать её сильнейшей в Европе. Трата ресурсов сейчас является невыгодной для страны.