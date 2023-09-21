Новинка получила большой OLED-дисплей с флагманскими характеристиками, процессор MediaTek и защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Компания Xiaomi презентовала общественности новинку – смартфон Redmi Note 13 Pro+. Девайс будет иметь большой OLED-дисплей и характеристики, не уступающие флагману. Самая доступная версия оценивается в сумму чуть больше 260 долларов.

Диагональ дисплея – 6,67 дюймов, он имеет загнутые края, разрешение составляет 2712х1220 пикселей. Глубина цвета – 12 бит, частота обновления – 120 Гц.

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В качестве основы выступает 4-нм чипсет Dimensity 7200-Ultra, имеющий суммарно восемь ядер. Согласно сообщению от производителей, чип является инновацией, над которой потрудилась корпорация MediaTek. Все это делалось для того, чтобы оснастить новинку камерой от Самсунга с разрешением в 200 мегапикселей.

Емкость батареи у девайса составляет 5 000 мАч. Имеется функция быстрой проводной зарядки. 100% аккумулятора набирается за 20 минут.

На старте продаж будет всего 4 разновидности смартфона, если смотреть по цветовому решению: черный, белый, светло-фиолетовый и камуфляжный. Последняя модель разрабатывалась при содействии модного бренда одежды AAPE.

Самая базовая версия из доступных имеет 12 Гб оперативки и 256 Гб рабочей памяти. Телефоны, имеющие в два раза больше встроенной памяти, стоят на 50 долларов дороже.

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Пока новинка вышла только в Китае на правах эксклюзива. Но, по заверениям производителей, смартфон появится и на мировом рынке уже в следующем году. Вот только характеристики могут быть немного изменены.