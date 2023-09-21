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Студия Ubisoft сообщила о начале создания проекта The Division 3. Соответствующая публикация размещена на портале компании. Игра будет разрабатываться Massive Entertainment, занимавшейся предыдущими частями серии.
О деталях предстоящей новинки неизвестно. Пока лишь запустили производство и сделали объявление о начале работ. Команда проекта находится в поисках недостающих специалистов.
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Ответственным за разработку будет Джулиан Герайти. Он примет участие в создании всех проектов франшизы. На свой пост он ступит только после выхода проекта Star Wars Outlaws в следующем году.
Авторы сообщили о продолжении поддержки предыдущей части игры. Также они поделись проектами, над которыми трудятся. Ими являются Heartland, которая должна стать бесплатной игрой, а также тайтл для смартфонов Resurgence.
Больше про триквел ничего не известно. Разработчики утаили информацию даже о том, на какие платформы выйдет продолжение. Дата выхода не была названа даже примерно.