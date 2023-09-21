Игрой занимается студия Massive Entertainment, ответственная за две предыдущие части.

Студия Ubisoft сообщила о начале создания проекта The Division 3. Соответствующая публикация размещена на портале компании. Игра будет разрабатываться Massive Entertainment, занимавшейся предыдущими частями серии.

О деталях предстоящей новинки неизвестно. Пока лишь запустили производство и сделали объявление о начале работ. Команда проекта находится в поисках недостающих специалистов.

реклама

Ответственным за разработку будет Джулиан Герайти. Он примет участие в создании всех проектов франшизы. На свой пост он ступит только после выхода проекта Star Wars Outlaws в следующем году.

Авторы сообщили о продолжении поддержки предыдущей части игры. Также они поделись проектами, над которыми трудятся. Ими являются Heartland, которая должна стать бесплатной игрой, а также тайтл для смартфонов Resurgence.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Больше про триквел ничего не известно. Разработчики утаили информацию даже о том, на какие платформы выйдет продолжение. Дата выхода не была названа даже примерно.