Устройства завозят в страну по параллельному импорту. Всего для покупки будут доступны четыре модели: iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Дата продаж iPhone 15 в России совпадает с запуском серии в мире – это 22 сентября. Об этом сообщили ретейлеры и сотовые операторы.

Завоз устройств осуществляется по механизму параллельного импорта. Покупатели смогут приобрести одну из четырех разновидностей: iPhone 15, iPhone 15 Plus, а также две модели из линейки Pro. Ценовой диапазон находится в пределах от 124 тысяч рублей до 190 000 рублей.

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На первых порах покупка будет доступна россиянам, предварительно оформившим заказы.

Среди российских ретейлеров и компаний новинка появится у «Яндекс Маркета» и салонов МТС. В других крупных магазинах техника станет доступной к продаже только после получения всех необходимых разрешений и улаживания таможенных нюансов. Как утверждают представители «Билайн», смартфоны завезут только в первых днях октября.

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Для большей части граждан новинка является неактуальной. Только 7% человек готовы заменить старую модель. Порядка 73% респондентов отказываются покупать девайс из-за завышенной стоимости. К другим возможным причинам невостребованности относят риск того, что продукцию Apple запретят в РФ, пусть и не было предпосылок к официальному запрету на данную категорию устройств.