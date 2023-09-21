Квадрокоптер способен нести осколочный заряд, содержащий три тысячи поражающих элементов, которые могут пробивать тонкую броню.

Финская компания Insta спроектировала и выпустила новый БПЛА Steel Eagle, начиненный шрапнелью. Поставки беспилотника могут организовать на Украину уже в ближайшее время, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов. Подробности приведены в материале издания Defense News.

Квадрокоптер будет нести снаряд, в котором около 3 000 поражающих элементов. Шрапнель ориентирована на противостояние пехоте, но вот против танка она будет бесполезной.

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Предполагаемый радиус поражения составляет треть футбольного поля. При этом на каждый м2 будет приходиться по полтора поражающего элемента.

Согласно сведениям из публикации, дрон поможет Украине компенсировать недостающие боеприпасы. Также инновация нацелена на противостояние российским военнослужащим, находящимся на открытой местности. Аппарат может снизиться перед моментом взрыва, чтобы увеличить ущерб от шрапнели.

Совсем недавно в СМИ утекла информация о том, что украинским военнослужащим передали дрон KH-S7. Его грузоподъемность составляет около 1 килограмма.

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В апреле нынешнего года один из представителей компании «Локационная мастерская» рассказал о создании специального ружья против дронов, которое будет глушить аппараты противника.