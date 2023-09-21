Ранее стало известно о задержании первых подозреваемых в обстреле российских военных.

Азербайджанская военная операция в Карабахе обернулась гибелью шести российских военнослужащих. Подобное заявление было сделано Генпрокуратурой государства. Подробности изложены в материале РИА Новости.

Предварительно поступила информация о том, что задержаны первые подозреваемые в нападении на российских военнослужащих.

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Командир азербайджанского корпуса ВС был отстранен от несения службы. Как утверждают представители следствия, его подчиненные могут быть замешаны в гибели российских миротворцев.

День назад стали известны подробности страшного происшествия. Погибли российские миротворцы, оказавшиеся под обстрелом при проведении военной операции со стороны Азербайджана. Позже появилось уточнение, что на бойцов напали вблизи населенного пункта Джанятаг.

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Местные ведомства и правоохранительные органы уже инициировали следствие по данному поводу. Сейчас идут поиски виновных в прецеденте. Пока есть несколько подозреваемых, но информация об организаторах отсутствует.