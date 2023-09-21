Технология Intelligent Display сможет отключать экран, когда пользователь в него не смотрит

Дисплей – наиболее энергозатратный элемент на любом ноутбуке. Чтобы уменьшить потребление заряда батареи, корпорация Intel предложила инновационную систему. Её суть заключается в автоматическом отключении экрана, когда пользователь не смотрит на устройство. Система будет точно также включать дисплей, когда человек захочет воспользоваться девайсом. Технология работает через веб-камеру, которая буквально следит за пользователем.

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Функцию добавили в технологию Intel Intelligent Display. У неё крайне широкая область применения. К примеру, будет уменьшаться частота обновления экрана и яркость дисплея для снижения потребления заряда батареи. Технологию продемонстрировали недавно на конференции Intel, прошедшей в Калифорнии.

Особенность функции в том, чтобы уменьшить яркость, при этом не ухудшив качество картинки. Система будет работать автономно, пользователь даже не должен заметить разницы.

Функция под названием UBBR нацелена на продление работоспособности устройства. При включении ноутбука девайс, используя веб-камеру, отследит, повернуто ли лицо пользователя на экран. От этого зависят дальнейшие действия. К примеру, может понизиться яркость, погашен дисплей или повышена частота обновления.





Из дополнительных возможностей стоит отметить смену частоты обновления дисплея согласно демонстрируемому контенту. При беседе по видеосвязи система понизит данный параметр, а вот во время просмотра фильма – повысит.

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Как утверждают представители Intel, функция позволит уменьшить расход батареи почти на четверть.