Чтобы обеспечить «тщательное тестирование» обновления.

Студия разработчиков Larian решила перенести на несколько дней выход крупного патча для Baldur’s Gate 3. Обновление станет доступным только завтра – 22 сентября. Перенос выпуска связан с желанием команды провести углубленное тестирование патча.

Студия не разглашает перечень изменений. Он станет известен только в день релиза. Единственное, о чем сказали разработчики – это появление поддержки финальной версии проекта на устройствах Apple.

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Предыдущий патч добавили почти 3 недели назад. Авторы ввели множество мелких корректировок, а также поработали над повышением производительности, улучшением интерфейса и включили ещё одну сцену в концовке Кардах.

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Пока проект доступен только на двух платформах – компьютере и консоли PS5. Релиз игры для Xbox состоится только в конце ноября. Неизвестно, на каких моделях консолей будет доступна Baldur’s Gate 3.