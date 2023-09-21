Производительность новой версии практически не изменилась по сравнению с оригинальной игрой

Эксперты издания TechPowerUp опубликовали итоги тестирования нового дополнения Cyberpunk 2077. Специалисты исследовали, как поведет себя DLC на различных видеокартах, меняя разрешение, а также добавляя трассировку лучей.

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Начнем с простейшего. Если не использовать трассировку лучей, то при разрешении 1080p и максимальных настройках дополнение будет потреблять порядка 7,4 Гб видеопамяти. Комплектующие из поколения RTX 3070 и подобные позволяют играть на 60 fps.

При разрешении 1440p игра потребляет на 400 Мб больше видеопамяти. Добиться стабильных 60 fps удалось на картах RTX 3090 Ti, RX 6800 и подобных. Более мощные комплектующие без труда справились с задачей, включая модели линейки RTX 40.

С трассировкой лучей 40 fps при разрешении 1080p и выше удалось добиться на RTX 3070, RX 7900 XT и более мощных моделях. В процессе тестов стало понятно, что для этой игры ускорители от AMD подходят значительно меньше. Их производительность, при включенной трассировке лучей, уступает продукции Nvidia.

А вот при разрешении свыше 1440p частота кадров свыше 30 обеспечивает исключительно флагманскими видеокартами из мощнейших серий. Тестирование графических ускорителей из серии RTX 40 производили с включенной функцией генерации кадров.

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Трассировка пути, ещё называемая полной трассировкой лучей, доступна исключительно на флагманских видеокартах, и то не удастся повысить частоту кадров свыше 30. Для стабильных 60 fps потребуется уменьшить настройки или пользоваться генерацией кадров в DLSS 3. Стоит отметить, что трассировка пути должна применять данную технологию, о чем говорили разработчики.