реклама
Ирак выразил заинтересованность в помощи России в починке старого вооружения, но взаимодействие между государствами невозможно из-за иностранных ограничений. Такое заявление было сделано руководителем иракского МИД Фуадом Мухаммедом Хусейном.
Политик подчеркнул, что между Москвой и Багдадом отсутствует сотрудничество в военной сфере. Ранее армия Ирака пользовалась преимущественно оружием из России.
реклама
Государство испытывает необходимость произвести ремонт вооружения. Местные инженеры не имеют практического опыта, а попытки самостоятельно разобраться в конструкционных особенностях приведут к окончательной поломке боевых единиц. Но западные ограничения являются «палкой в колесе».
Хусейн подчеркнул, что страна не может оплатить услуги российских специалистов, которые провели бы консультацию в вопросах починки вооружения.
Руководитель иракского МИД обозначил, что премьер-министр государства Мухаммед Шиа АС-Судани прибудет в Москву для личной беседы до конца нынешнего года.
В первых днях февраля глава российского МИД Сергей Лавров побывал в Багдаде, где побеседовал с руководителем страны Абделем Латифом Рашидом. В ходе диалога были подняты вопросы о сотрудничестве в ряде сфер, включая экономическую.