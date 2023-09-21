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jackhalloween9
МИД Ирака: Багдад интересует помощь РФ в ремонте вооружений, но мешают санкции
Глава иракского МИДа также сообщил, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани намерен до конца года посетить Москву.

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Ирак выразил заинтересованность в помощи России в починке старого вооружения, но взаимодействие между государствами невозможно из-за иностранных ограничений. Такое заявление было сделано руководителем иракского МИД Фуадом Мухаммедом Хусейном.

Политик подчеркнул, что между Москвой и Багдадом отсутствует сотрудничество в военной сфере. Ранее армия Ирака пользовалась преимущественно оружием из России.

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Государство испытывает необходимость произвести ремонт вооружения. Местные инженеры не имеют практического опыта, а попытки самостоятельно разобраться в конструкционных особенностях приведут к окончательной поломке боевых единиц. Но западные ограничения являются «палкой в колесе».

Хусейн подчеркнул, что страна не может оплатить услуги российских специалистов, которые провели бы консультацию в вопросах починки вооружения.

Руководитель иракского МИД обозначил, что премьер-министр государства Мухаммед Шиа АС-Судани прибудет в Москву для личной беседы до конца нынешнего года.

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В первых днях февраля глава российского МИД Сергей Лавров побывал в Багдаде, где побеседовал с руководителем страны Абделем Латифом Рашидом. В ходе диалога были подняты вопросы о сотрудничестве в ряде сфер, включая экономическую.

#новости
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