Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро.

Украине вскоре передадут новую партию артиллерийских снарядов, которых насчитывается около пары десятков тысяч. Такое заявление сделал новоиспеченный руководитель британского МО Грант Шэппс.

Согласно словам главы военного ведомства, королевство остается непоколебимым союзником Украины, поэтому страна готова и дальше помогать Киеву защищать собственную территорию. В рамках поддержки Великобритания предоставит большое количество снарядов для артиллерийских систем, чтобы государство смогло и дальше отстаивать свои земли.

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Также министр подчеркнул, что британское МО поспособствует поставкам других необходимых видов вооружения, включая средства противовоздушной обороны. В будущем планируется проведение обучения ещё большего количества украинских солдат.

Ранее руководитель немецкого Министерства обороны Борис Писториус рассказал о предстоящем пакете военной помощи Украине. Его суммарная стоимость составит порядка 400 млн евро. Он подчеркнул, что Киев дополнительно получит боеприпасы разрывного типа и снаряды для минометов.

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Военный уверен, что Украина испытывает серьезный дефицит крупного калибра, поэтому ФРГ необходимо в кратчайшие сроки передать новый пакет помощи.