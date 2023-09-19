Устройство имеет 17-дюймовый гибкий OLED-дисплей, который складывается пополам. Производителем предусмотрена возможность размещения на одной из половинок корпуса физической клавиатуры, благодаря чему диагональ экрана девайса сокращается до 12,3 дюйма.

Корпорация HP сделала анонс предстоящей новинки – это ноутбук Spectre гибридного типа со складным дисплеем. Подробности представлены в материале издания Ubergizmo.

Диагональ монитора ноутбука – 17 дюймов, предусмотрен OLED-дисплей, который можно сложить пополам. Пользователи смогут разместить на одной из половинок экрана физическую клавиатуру. При этом диагональ экрана устройства составит 12,3 дюйма.

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В HP подчеркнули, что ноутбук может быть как планшетом, так и внешним монитором, разрешение которого составляет 2650х1920 пикселей. Девайс очень легкий, с клавиатурой он весит чуть более 1 600 граммов, а без нее – 1 350 грамм.





Высокую производительность обеспечивает процесс Intel Core i7-1250U, который относится к семейству Alder Lake. Объем оперативки – 16 ГБ, имеется SSD-накопитель с количеством памяти в 1 терабайт, а также отменный графический ускоритель. Ноутбук оснащен стандартным разъемами USB и функцией Bluetooth последнего поколения.

Стоит новинка почти 5 000 долларов, что в переводе на рубли составляет порядка 475 000 (по нынешнему курсу ЦБ). Как утверждают специалисты, подобный ценник объясняется нестандартной конструкцией, наличием гибкой матрицы, не повреждающейся при механических манипуляциях, и многофункциональностью девайса.

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Недавно стало известно о планируемой новинке от американской корпорации Apple. Производитель хочет выпустить доступный портативный компьютер с простейшим корпусом. Его стоимость составит всего $1 000.